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Петарда взорвалась в груди российского подростка в новогоднюю ночь

Петарда взорвалась в груди российского подростка в новогоднюю ночь

В Иркутской области в груди 17-летнего подростка в новогоднюю ночь взорвалась петарда. Врачи успешно прооперировали его, сообщила Иркутская Ивано-матренинская детская клиническая больница в Telegram-канале.

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