Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по очкам в овертаймах

Нападающий и капитан американской хоккейной «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата.
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