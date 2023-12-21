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Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по очкам в овертаймах

Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по очкам в овертаймах

Нападающий и капитан американской хоккейной «Вашингтон Кэпиталз», россиянин Александр Овечкин поднялся на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу набранных очков в овертаймах матчей регулярного чемпионата.

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