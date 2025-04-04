Отдых в парках Москвы – как и где можно забронировать беседку с мангалом через «Мосбилет» Евгения КомароваВесна продолжается и многих может интересовать, как и в каких парках можно забронировать беседку с мангалом через «Мосбилет».
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