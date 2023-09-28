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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро – это рекорд клуба

«Милан» завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро – это рекорд клуба

27 сентября состоялось заседание совета директоров «россонери» по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23.

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