Новый показатель кровообращения головного мозга поможет лучше понять деменцию

Каждый раз, когда сердце сокращается, оно прокачивает кровь через сосуды головного мозга, заставляя их слегка расширяться, а затем расслабляться, подобно подъему и спаду крови, пульсирующей в сосудах, когда вы прощупываете пульс на запястье.
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