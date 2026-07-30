Евросоюз утвердил набор требований к Украине для выделения денег

Украина получит от ЕС 8,3 млрд евро до конца 2026 года при условии проведения реформ. Источник фото: Sean Gallup / Getty Images Евросоюз пообещал выделить Киеву дополнительные 8,3 млрд евро 2026 году в рамках Фонда для Украины, но обозначил жесткие условия для выделения этих денег.