💸 С россиян будут активнее взыскивать долги. Власти рассчитывают, что к 2029 году смогут почти в 1,5 раза увеличить поступления с просроченных платежей, пополнив бюджет почти на 152 миллиарда рублей.
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