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Не только о футболе

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Старт сезона КХЛ, громкий уход Кержакова из «Кайрата», «Спартак» берет защитника, Драйзайтль стал игроком НХЛ с самой большой зарплатой, Ташуев снова в «Ахмате» и другие новости

Старт сезона КХЛ, громкий уход Кержакова из «Кайрата», «Спартак» берет защитника, Драйзайтль стал игроком НХЛ с самой большой зарплатой, Ташуев снова в «Ахмате» и другие новости

1. Стартовал новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» обыграл «Металлург» (3:2) и впервые взял Кубок Открытия.

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Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь умер в 86 лет
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