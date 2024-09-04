Старт сезона КХЛ, громкий уход Кержакова из «Кайрата», «Спартак» берет защитника, Драйзайтль стал игроком НХЛ с самой большой зарплатой, Ташуев снова в «Ахмате» и другие новости

1. Стартовал новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» обыграл «Металлург» (3:2) и впервые взял Кубок Открытия.
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