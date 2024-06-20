Протоиерей Дмитрий Ильичев прокомментировал ситуацию с российской духовностью на волнах Радио-1 и напомнил, что церковь считает чародейство суровым грехом, который может привести к отлучению.
Протоиерей Ильичев: чародейство может привести к отлучению от церкви
Комментарии
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М
ММ
Целительство суеверие? Типа вылечил больного, которого никто не мог вылечить и выздоровевший пойдет в ад? Это называется борьба с конкурентами, ничего личного. Целительством занимался товарищ Исус и его последователи - всевозможные святые и т.п. А у остальных докУментов нету! Весь некрещеный мир типа китайцев и индийцев за целительство прямо в ад! Дебилы, бл@ (с)
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