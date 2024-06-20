Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ему срок"нарисовали"Учителя рисования...
  • Eduard
    Ушол как герой!Актер Леонид Гуса...
  • Eduard
    Вы угроза,вы и короновирус распространили!Госдеп: США будут...

Протоиерей Ильичев: чародейство может привести к отлучению от церкви

Протоиерей Ильичев: чародейство может привести к отлучению от церкви

Протоиерей Дмитрий Ильичев прокомментировал ситуацию с российской духовностью на волнах Радио-1 и напомнил, что церковь считает чародейство суровым грехом, который может привести к отлучению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Целительство суеверие? Типа вылечил больного, которого никто не мог вылечить и выздоровевший пойдет в ад? Это называется борьба с конкурентами, ничего личного. Целительством занимался товарищ Исус и его последователи - всевозможные святые и т.п. А у остальных докУментов нету! Весь некрещеный мир типа китайцев и индийцев за целительство прямо в ад! Дебилы, бл@ (с)
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх