Протоиерей Ильичев: чародейство может привести к отлучению от церкви

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Целительство суеверие? Типа вылечил больного, которого никто не мог вылечить и выздоровевший пойдет в ад? Это называется борьба с конкурентами, ничего личного. Целительством занимался товарищ Исус и его последователи - всевозможные святые и т.п. А у остальных докУментов нету! Весь некрещеный мир типа китайцев и индийцев за целительство прямо в ад! Дебилы, бл@ (с)