Юнашев LIVE Прошлой зимой в крупных городах Украины были перебои с электричеством, водоснабжением и канализацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лондон поставил н...
- М Новоизбранные деп...
- Лондон поставил н...
Во что превратилась самая богатая республика! Ужас. Спасибо кастрюлям за то, что стали прививкой от Майдана, показали нам, чем заканчивается Майдан. Упаси Бог от подобного. А ведь была попытка организовать Майдан и у нас! Слава Богу, нас тогда пронесло.