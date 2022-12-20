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Бьемся об заклад, что не каждый сможет узнать 15+ знаменитых мужчин, которых мы превратили в Дедов Морозов

Бьемся об заклад, что не каждый сможет узнать 15+ знаменитых мужчин, которых мы превратили в Дедов Морозов

Каждый из нас в детстве искренне верил, что пожилой мужчина в длинном красном кафтане, с густой белой бородой, который приходил к нам домой под Новый год, является настоящим волшебником, ведь он всегда точно знал, о каких подарках мы мечтали.

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