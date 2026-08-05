Освободили от должности ректора крупнейшего театрального вуза РФ: «дело пока не возбуждено»

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский институт театрального искусства — ГИТИС" Григорий Заславский покинул свой пост, который занимал около 10 лет.
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