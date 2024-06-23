Байдарочница из Архангельской области Наталья Подольская стала бронзовым призёром игр БРИКС

В очередной соревновательный день в Казани заслуженный мастер спорта из Архангельской области получила бронзовую медальВ очередной соревновательный день в Казани заслуженный мастер спорта из Архангельской области получила бронзовую медальВ составе сборной команды России на дистанции 500 метров в байдарке-четверке северянка стала бронзовым призёром Игр БРИКС.