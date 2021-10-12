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Боевые пловцы отряда ПДСС КФл уничтожили подводных диверсантов условного противника из пулемётов «Корд» и «Печенег»

Боевые пловцы отряда ПДСС КФл уничтожили подводных диверсантов условного противника из пулемётов «Корд» и «Печенег»

В учении приняли участие более 30 военнослужащих отряда ПДСС КФл, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

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