Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил 31 марта, что действия членов ячейки Русского добровольческого корпуса (РДК, организация признана террористической и запрещена в РФ) выгодны Киеву.