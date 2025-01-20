«Хочу забыть, как страшный сон»: кто стоит за странным делом о хищении "бюджетных" денег

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Предприниматель Сергей Томин оказался вовлечен в странную и запутанную игру следователей, которые без достаточных оснований обвинили его и других сотрудников компании «Галиот» в хищении бюджетных денег и даже возбудили уголовное дело.

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