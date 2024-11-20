На Западе задумались о смене позиции по Украине из-за Трампа

Некоторые страны Запада начали задумываться о смене своей позиции относительно конфликта на Украине и отношений с Россией из-за ожиданий кардинального изменения внешнеполитического курса Вашингтона при избранном президенте США Дональде Трампе.
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