Гранты до 5 млн тенге помогают развивать социальный бизнес в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжают поддерживать социальное предпринимательство. Представители бизнеса, которые оказывают социальные услуги или создают рабочие места для социально уязвимых категорий граждан, могут получить государственный грант до 5 млн тенге, передает inKaragandy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии