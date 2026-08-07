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Гранты до 5 млн тенге помогают развивать социальный бизнес в Карагандинской области

Гранты до 5 млн тенге помогают развивать социальный бизнес в Карагандинской области

В Карагандинской области продолжают поддерживать социальное предпринимательство. Представители бизнеса, которые оказывают социальные услуги или создают рабочие места для социально уязвимых категорий граждан, могут получить государственный грант до 5 млн тенге, передает inKaragandy.

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