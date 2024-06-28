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Сушинский о финале Кубка Стэнли: «Украшение хоккея. Сначала 3-0, потом 3-3. В седьмой игре все было от ножа, очень интересно»

«Пантерс» в 7-м матче финальной серии обыграли «Эдмонтон» со счетом 2:1. – Что думаете о финале Кубка Стэнли? – Отличнейший финал.

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