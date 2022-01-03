Александр Шульгин: Биткоин, часть II

Александр Шульгин продолжает рассказ о технологии Биткоин Блокчейн. В этой части он использует много ссылок на англоязычные ресурсы и первоисточники, поскольку многие термины, по его мнению, неверно трактуемы вообще, в том числе в русских версиях.