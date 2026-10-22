Осенью 1991 года Советский Союз был банкротом в самом бытовом смысле слова: ликвидные валютные резервы Внешэкономбанка были фактически исчерпаны, золотой запас ужался до размера, который до этого никому не показывали, а кредиторы звонили чаще, чем союзники.