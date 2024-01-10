Народный лайфхак: жители Краснодара борются с гололедом при помощи соли из магазинов

Народный лайфхак: жители Краснодара борются с гололедом при помощи соли из магазиновМногие автомобилисты в Краснодаре сегодня утром столкнулись с большими проблемами при попытке выехать из дворов жилых домов.
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