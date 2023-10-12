Сборная Испании дожала Шотландию в отборочном матче ЧЕ по футболу

Сборная Испании по футболу всухую победила команду Шотландии в матче седьмого тура группы A квалификации чемпионата Европы 2024 года, который состоялся 12 октября на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.
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