Ушаков раскрыл детали возможной встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Конкретные сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не согласовывались, как и место возможной встречи лидеров, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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