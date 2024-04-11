Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Мордовией

Прошедшей ночью украинские боевики пытались атаковать территорию России десятком беспилотников. По информации Минобороны РФ, противник запускал 12 беспилотников, два из которых ликвидированы над Мордовией.
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