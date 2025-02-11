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В России назвали отрасль с серьезными кадровыми проблемами

В России назвали отрасль с серьезными кадровыми проблемами

По итогам 2024 года кадровая проблема стала основной для строительной отрасли. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ Сергей Музыченко, его слова приводит РИА Новости.

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