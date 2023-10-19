Самые Свежие Но...
Главные новостиПрямая трансляцияМИГ ТВВКонтакте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На Ямале определят самый чистый город, лучшую ЕДДС и школу

На Ямале определят самый чистый город, лучшую ЕДДС и школу

На Ямале стартовали конкурсы на лучшие муниципальные практики. Первой определят самую эффективную Единую дежурно-диспетчерскую службу, куда круглосуточно поступают экстренные вызовы, связанные с пожарами, ДТП и авариями в сфере ЖКХ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх