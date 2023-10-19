На Ямале определят самый чистый город, лучшую ЕДДС и школу

На Ямале стартовали конкурсы на лучшие муниципальные практики. Первой определят самую эффективную Единую дежурно-диспетчерскую службу, куда круглосуточно поступают экстренные вызовы, связанные с пожарами, ДТП и авариями в сфере ЖКХ.