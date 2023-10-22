Индия приобрела у России партию алмазов на рекордную сумму

РИАМО - 22 окт. Индия в августе купила у РФ алмазов на рекордную сумму 215 млн долларов. С начала года сумма покупки составила 863 млн долларов, что больше прошлогоднего показателя на 29%, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии