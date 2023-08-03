Мобилизация в России: Госдума о второй волне осенью 2023 года,большая война, увеличение армии, поправки об отсрочке, заявления экспертов, повышение призывного возраста и свежие новости на 03.08.2023

Частичная мобилизация в России, свежие новости: в Госдуме отклонили поправку об отсрочке от мобилизации отцам троих детей Кого призовут Госдума увеличила призывной возраст и ужесточила наказания за нарушения при призыве и мобилизации Клишас напомнил о законе в ответ на заявление Картаполова про «большую войну» и мобилизацию В Госдуме допускают новую волну мобилизации в России Ждать ли вторую […] Мобилизация в России: Госдума о второй волне осенью 2023 года,большая война, увеличение армии, поправки об отсрочке, заявления экспертов, повышение призывного возраста и свежие новости на 03.