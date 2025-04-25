Как стать Папой Римским

Как проходят выборы нового главы Католической церкви (и кто им может стать). Вы когда-нибудь задумывались, каково это — стать Папой Римским? Носить шикарные наряды, жить в Ватикане и вдохновлять миллионы людей по всему миру.
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