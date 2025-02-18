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Полезные советы

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Названы два любимых напитка жителей греческого острова, где у людей не бывает деменции

Названы два любимых напитка жителей греческого острова, где у людей не бывает деменции

На небольшом греческом острове Икария в Эгейском море, который считается одной из пяти «голубых зон», где пожилые люди «забывают умирать», люди не просто живут долго — они сохраняют светлый ум до глубокой старости.

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