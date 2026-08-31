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Ростех

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Воздушная скорая Ростеха: необычные случаи спасения

Воздушная скорая Ростеха: необычные случаи спасения

Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края КГКУ ЦОД Сегодня в России реализуется масштабная программа развития санитарной авиации — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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