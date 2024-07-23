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Царьград

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"Сейчас положат всю систему управления в СВО": Военкор предупредил, чем опасна новая затея депутатов

"Сейчас положат всю систему управления в СВО": Военкор предупредил, чем опасна новая затея депутатов

Комитет Госдумы по обороне предложил считать грубым дисциплинарным проступком использование смартфонов в зоне боевых действий.

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