МИД РФ после эскалации отношений Индии и Пакистана призвал к сдержанности

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия глубоко обеспокоена усилением военной конфронтации между Индией и Пакистаном, призывает к сдержанности вовлеченные стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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