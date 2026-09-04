Десять дней, семь городов: мой северный маршрут от Хельсинки до Светлогорска

Проснувшись после шестнадцатичасового сна, я наконец осознал, что это путешествие действительно закончилось.
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