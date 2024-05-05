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Deadline: Названа пятёрка самых убыточных фильмов 2023 года

Deadline: Названа пятёрка самых убыточных фильмов 2023 года

Портал Deadline назвал пятерку самых убыточных западных блокбастеров 2023 года. Четыре места в этом топе достались картинам студии Disney: второй части «Капитана Марвел» (1 место), пятому «Индиане Джонсу», мультфильму «Заветное желание» и семейному триллеру «Особняк с приведениями».

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