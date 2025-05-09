Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спецоперация Z: хроника главных военных событий 9 мая

Глава Минобороны России Андрей Белоусов принял юбилейный парад Победы на Красной площади, «Русские витязи» и «Стрижи» на Су-30СМ и МиГ-29СМТ пролетели над Москвой, бойцы батальона «Алания» поздравили ветеранов с Днём Победы и другие события спецоперации 9 мая.

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