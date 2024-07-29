Госдума ответила на "перчатку" Бастрыкина: Переживший нападение мигрантов депутат анонсировал серьёзные меры

НК

Наталья Котельникова

Вообщем напридумывал всяких инстанций, искусственных департаментов и министерств, сидят там и жрут от пуза народные деньги и некуда этому народу от их усердий деваться, куда ни плюнь одни чиновники, которые ни за что не отвечают и порой, даже не знают своих обязанностей и зачем они там посажены. Бред. А как народу жить в этом бардаке?