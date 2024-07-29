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Царьград

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Госдума ответила на "перчатку" Бастрыкина: Переживший нападение мигрантов депутат анонсировал серьёзные меры

Госдума ответила на "перчатку" Бастрыкина: Переживший нападение мигрантов депутат анонсировал серьёзные меры

Госдума ответила на "перчатку" Александра Бастрыкина. Переживший нападение мигрантов депутат Михаил Матвеев анонсировал серьёзные меры.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Вообщем напридумывал всяких инстанций, искусственных департаментов и министерств, сидят там и жрут от пуза народные деньги и некуда этому народу от их усердий деваться, куда ни плюнь одни чиновники, которые ни за что не отвечают и порой, даже не знают своих обязанностей и зачем они там посажены. Бред. А как народу жить в этом бардаке?
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2 час.
ВР
Вова Рябов
Пора народу организовывать отзыв депутатов которые против своего народа
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1 час.

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