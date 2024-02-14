В России нашли способ защититься от мошеннических займов по копии паспорта

Российские депутаты подготовили законопроект об использовании электронной подписи при выдаче займов микрофинансовыми организациями (МФО) для борьбы с мошенниками, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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