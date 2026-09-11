Цены на китайские рамные внедорожники Tank обновились в России

Бренд Tank в сентябре пересмотрел цены и скидки на рамные внедорожники в России, при этом одни модели подорожали, а другие стали доступнее.
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