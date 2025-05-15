Журналист-иноагент задолжал в России около 3,2 миллиона рублей

Оставил долги около 3,2 миллиона рублей по кредитам и «иноагентским» штрафам, покинув Россию журналист-иноагент Евгений Киселёв (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Евгений Киселёв либо касается деятельности иностранного агента Евгений Киселёв), об этом 15 мая этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.