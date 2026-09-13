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Царьград

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Жители Константиновки использовали дроны для освещения до освобождения

Жители Константиновки использовали дроны для освещения до освобождения

Жители Константиновки в ДНР до освобождения города армией России использовали аккумуляторы от сбитых дронов как источник электричества.

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