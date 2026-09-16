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Царьград

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США вывели на орбиту космическое оружие: Все ограничения сняты. Пора взрывать "Старлинк"

США вывели на орбиту космическое оружие: Все ограничения сняты. Пора взрывать "Старлинк"

В армии США объявили о размещении первого космического оружия на орбите. Поскольку Вашингтон решил снять ограничения, учредитель Царьграда Константин Малофеев пришёл к следующему выводу: пора взрывать "Старлинк".

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