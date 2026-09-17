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Царьград

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Dennikn: Словакия отправит 101 военного в миссию НАТО в Прибалтику

Dennikn: Словакия отправит 101 военного в миссию НАТО в Прибалтику

Национальный совет Словакии одобрил отправку до 101 словацкого военнослужащего для участия в силах НАТО в Прибалтике.

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