Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки.

❗️Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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