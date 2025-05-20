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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст пояснительной записки.

❗️Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий ведомству получать доступ к данным Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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