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Журнал «Профиль»

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Тяжелая зима в Европе наступит из-за резкого роста цен на нефть, заявил премьер Греции

Тяжелая зима в Европе наступит из-за резкого роста цен на нефть, заявил премьер Греции

Военные конфликты разгоняют стоимость нефти и уже давят на бюджеты европейцев. Об этой угрозе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал в пятницу, 18 сентября 2026 года, на встрече с главой государства Константиносом Тасуласом в президентском дворце.

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