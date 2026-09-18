Тяжелая зима в Европе наступит из-за резкого роста цен на нефть, заявил премьер Греции

Военные конфликты разгоняют стоимость нефти и уже давят на бюджеты европейцев. Об этой угрозе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал в пятницу, 18 сентября 2026 года, на встрече с главой государства Константиносом Тасуласом в президентском дворце.