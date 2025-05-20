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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в Steam** З...

Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в SteamЗа прошедшие выходные DOOM: The Dark Ages не удалось привлечь к себе внимание большого количества игроков в Steam: в субботу максимальное количество игроков составило 31 470 человек, что лишь на 600 человек больше, чем в… источник#Dark_Ages #Steam.

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