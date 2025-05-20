Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в Steam** З...

Фанаты спорят о причинах неудачного старта DOOM: The Dark Ages в SteamЗа прошедшие выходные DOOM: The Dark Ages не удалось привлечь к себе внимание большого количества игроков в Steam: в субботу максимальное количество игроков составило 31 470 человек, что лишь на 600 человек больше, чем в… источник#Dark_Ages #Steam.