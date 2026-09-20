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Рязанские новости

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Две рязанские компании вошли в топ-50 агрохолдингов ЦФО

Две рязанские компании вошли в топ-50 агрохолдингов ЦФО

Выручка рязанского предприятия «Агро-Инвест» за год выросла на 94%, до 6,02 млрд рублей.Две рязанские компании попали в рейтинг крупнейших агропромышленных предприятий Центрального федерального округа по итогам 2025 года.

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