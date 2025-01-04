«Барсе» не дали зарегистрировать Ольмо. Лапорта идет в суд и хочет менять правила

Новая серия. «Барселона» отказали в регистрации Дани Ольмо и форварда Пау Виктора. Что теперь? Заявление Ла Лиги: «Барса» нашла деньги, но слишком поздно Испанская лига и Королевская федерация футбола выступили с совместным заявлением: «Комитет по мониторингу Координационного соглашения Ла Лиги и Федерации провел заседание для рассмотрения запроса на предварительное одобрение и оформление лицензий для Дани Ольмо и Пау Виктора.