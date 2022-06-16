Правительство Татарстана и ООО "Компания ВК" подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании VK Владимиром Кириенко в ходе, которой правительство региона и ООО «Компания ВК» подписали соглашение об образовательном и научно- техническом сотрудничестве.
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором компании VK Владимиром Кириенко в ходе, которой правительство региона и ООО «Компания ВК» подписали соглашение об образовательном и научно- техническом сотрудничестве.
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